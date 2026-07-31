Die Anlegerinnen und Anleger haben in der zurückliegenden Börsenwoche bei den Aktien von Sika kräftig zugegriffen: Die Titel sind um 15,4 Prozent auf 181,75 Franken gestiegen und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt (Stand: Freitagmittag). Dieser verbesserte sich gemessen am Swiss Performance Index (SPI) um 0,5 Prozent.
Auslöser war die Halbjahresmitteilung vom Dienstag: Sika kehrte zum organischen Wachstum zurück. Von Januar bis Juni setzte der Konzern 5,59 Milliarden Franken um. Das entscheidende Signal: Organisch legte das Unternehmen im ersten Halbjahr um 2,9 Prozent zu - im zweiten Quartal sogar um 5,7 Prozent. Damit markierte der Titel einen Wendepunkt: Seit dem dritten Quartal 2025 war Sika nicht mehr aus eigener Kraft gewachsen. Der Markt reagierte euphorisch und die Sika-Titel sprangen allein am Dienstag knapp 10 Prozent hoch.
Kursentwicklung der Sika-Aktien Franken.
Die Profitabilität zeigt ein ähnlich robustes Bild. Der operative Gewinn sank leicht um 0,7 Prozent auf 1,06 Milliarden Franken - die Marge stieg indes auf 19,0 Prozent. Unter dem Strich verzeichnete der Bauzulieferer einen Gewinnrückgang um 0,4 Prozent auf 552,1 Millionen Franken. Damit übertraf Sika die Konsensschätzungen der von AWP befragten Analysten auf allen Ebenen.
Unter den Finanzexperten fielen die Reaktionen unterschiedlich aus. Etwa Octavian erhöhte das Kursziel im Anschluss an die Ergebnispublikation von 220 auf 230 Franken und bestätigte damit die Kaufempfehlung. Der starke Lauf beim organischen Wachstum dürfte sich im zweiten Semester fortsetzen. Wiederum JPMorgan stufte Sika von «Neutral» auf «Overweight» hoch und hob das Kursziel von 165 auf 215 Franken an. So dürfte es Spielraum für weitere Gewinnanhebungen im Jahresverlauf geben. Dagegen dürfte laut Barclays erst das dritte Quartal entscheidend für den weiteren Geschäftsverlauf sein.
Insgesamt bleibt die Stimmung positiv. Gemäss LSEG empfehlen 14 von 23 Expertinnen und Experten die Sika-Titel zum Kauf, acht raten zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 193 Franken, was ein Aufwärtspotenzial von weiterhin 6 Prozent bedeutet. Seit der Ergebnisveröffentlichung haben fünf Analysten ihr Rating gesenkt und vier erhöht - im Durchschnitt verbesserte sich die Gesamteinschätzung allerdings. Von zwölf Kurszielanpassungen gab es derweil nur eine Senkung.