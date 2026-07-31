Unter den Finanzexperten fielen die Reaktionen unterschiedlich aus. Etwa Octavian erhöhte das Kursziel im Anschluss an die Ergebnispublikation von 220 auf 230 Franken und bestätigte damit die Kaufempfehlung. Der starke Lauf beim organischen Wachstum dürfte sich im zweiten Semester fortsetzen. Wiederum JPMorgan stufte Sika von «Neutral» auf «Overweight» hoch und hob das Kursziel von 165 auf 215 Franken an. So dürfte es Spielraum für weitere Gewinnanhebungen im Jahresverlauf geben. Dagegen dürfte laut Barclays erst das dritte Quartal entscheidend für den weiteren Geschäftsverlauf sein.