Es bleibt viel Arbeit zu erledigen

So positiv die erste Reaktion der Börse ausfiel: Es zeigen sich nicht alle Analysten überzeugt. UBS-Analyst Guillaume Delmas nimmt nach der Präsentation der Jahreszahlen keine Änderungen an seiner Schätzung vor und bleibt bei «Neutral» mit einem Kursziel von 83 Franken. Positiv sei, dass Nestlé Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 meldete, welche die Markterwartungen bei allen wichtigen Kennzahlen erfüllten oder leicht übertrafen. Das sei das erste Mal seit über einem Jahr, so der UBS-Experte.