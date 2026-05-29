Die jüngste Researchstudie der Deutschen Bank (DB) preist die Aktien von Partners Group mit «Buy» und einem Kursziel von 1100 Franken an. Deren Experte, Sharath Kumar, sah sich nach der Publikation der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 dank starker Mittelzuflüsse, stabiler Rücknahmen und solider Realisierungen beruhigt. Der Analyst glaubt, dass das Unternehmen aus Baar gut mit den negativen Entwicklungen in der Branche umgehen kann und die Transaktionsaktivitäten sich trotz geopolitischer Unsicherheiten weiterhin positiv entwickeln. «Trotz der gesenkten Gewinnschätzungen untermauert unser prognostiziertes Gewinnwachstum von 10 Prozent bis 2029, verbunden mit einer attraktiven Bewertung und der Qualität des Unternehmens, unsere Kaufempfehlung», so die Konklusion des DB-Experten.