Analysten bleiben gelassen

Laut der Zürcher Kantonalbank werde dieses Urteil die Unsicherheit für die UBS in der laufenden politischen Diskussion um zusätzliche Kapitalanforderungen weiter erhöhen, schrieb der zuständige Analyst in einem Marktkommentar vom Mittwoch. Er geht aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass die UBS von diesem ersten Urteil signifikant und direkt betroffen sein wird. Weder die Finma noch die Regierung habe ein Interesse daran, finanzielle Turbulenzen auszulösen, welche Zweifel am Schweizer Finanzmarkt oder der Rechtsstaatlichkeit der Schweiz aufkommen lassen können. Die ZKB stuft den Titel weiter mit «Übergewichten» ein mit einem Kursziel von 32,48 Franken.