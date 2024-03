Die Kursperformance von On beträgt in diesem Jahr trotz des Rückschlags am Dienstag 13 Prozent. Das ist weniger als Deckers, die Muttergesellschaft des On-Konkurrenten Hoka One One, der in diesem Jahr 37 Prozent zugelegt hat - aber mehr als bei Adidas ( 2 Prozent ) oder Nike (minus 7 Prozent).