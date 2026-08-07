Abgelesen daran haben Anleger die Aussicht auf weiterhin steigende Notierungen der Partners-Group-Aktie - auch wenn diese vorerst kaum an den Rekordstand des Titels herankommen werden. Beim Investieren ist insofern Umsicht angezeigt, als dass die Diskussionen um das Unternehmen aus Baar und den Privatmarkt als solchen wohl nicht beendet sind. Zudem wird es nach den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit Zeit brauchen, bis sich das Anlegervertrauen auf breiter Front wieder eingestellt hat.