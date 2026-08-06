AVK Power Solutions ist einer der grössten Anbieter von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren in Europa. Partners Group plant, zunächst über 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital in das Unternehmen zu investieren, ergänzt durch Fremdfinanzierung.
Das Management-Team von AVK behält eine Minderheitsbeteiligung, wie das Unternehmen am Donnerstag weiter mitteilte. AVK ist auf die Planung, Installation und Wartung von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren spezialisiert und hat bislang rund 3,5 Gigawatt Leistung installiert.
Partners Group beabsichtigt, AVK zu einer Infrastrukturplattform auszubauen, die Rechenzentren langfristige Energie-als-Dienstleistung-Lösungen (EaaS) anbietet.
(AWP)