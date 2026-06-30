Am deutschen Markt gibt es nach dem frühen WM-Aus ​der Fussball-Nationalmannschaft lange Gesichter bei Adidas-Aktionären. Die Titel des Sportartikelherstellers gaben ‌in den ersten Handelsminuten um mehr als zwei Prozent nach, pendelten sich am Vormittag bei –0,9 Prozent ein.

Deutschland ist in der ersten ​KO-Runde ​am Vorabend ⁠nach Elfmeterschiessen gegen Paraguay ausgeschieden. ​Nach der jüngsten ⁠Rally machten Anleger Kasse. Adidas ist ‌Ausrüster mehrerer Mannschaften, darunter letztmalig auch der deutschen Nationalmannschaft.

Dax-Anleger lassen sich derweil von der Euphorie an der Wall ‌Street ⁠anstecken. Der deutsche Leitindex zog nach ⁠einem schwachen Wochenstart zur Eröffnung am Dienstag um 0,8 ‌Prozent auf 24'818 Punkte ‌an.

(Reuters/cash)