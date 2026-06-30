Am deutschen Markt gibt es nach dem frühen WM-Aus der Fussball-Nationalmannschaft lange Gesichter bei Adidas-Aktionären. Die Titel des Sportartikelherstellers gaben in den ersten Handelsminuten um mehr als zwei Prozent nach, pendelten sich am Vormittag bei –0,9 Prozent ein.
Deutschland ist in der ersten KO-Runde am Vorabend nach Elfmeterschiessen gegen Paraguay ausgeschieden. Nach der jüngsten Rally machten Anleger Kasse. Adidas ist Ausrüster mehrerer Mannschaften, darunter letztmalig auch der deutschen Nationalmannschaft.
Dax-Anleger lassen sich derweil von der Euphorie an der Wall Street anstecken. Der deutsche Leitindex zog nach einem schwachen Wochenstart zur Eröffnung am Dienstag um 0,8 Prozent auf 24'818 Punkte an.
(Reuters/cash)