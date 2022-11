Die Aktie von Amazon schloss am Dienstag 5,5 Prozent tiefer. Es war der fünfte Tag in Folge, an dem der Titel im Minus schloss. Am Dienstag beendete Amazon zudem zum ersten Mal seit 2020 einen Handelstag mit einem Börsenwert von unter 1 Billion Dollar. Apple ist mit einem Börsenwert von 2,4 Billionen Dollar mehr als doppelt so wertvoll. Und auch Microsoft (1,7 Billionen Dollar) und Alphabet (1,1 Billionen Dollar) laufen dem Konzern von Jeff Bezos den Rang ab.