Grund für die Avancen am Montagmorgen sind die Indexanpassungen, welche die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Ende letzter Woche bekanntgab und die ab dem 22. September umgesetzt werden. Dabei wird der SMI von derzeit 21 auf wieder 20 Titel reduziert. Amrize verbleibt im Leitindex, während der Hörgerätehersteller Sonova ausscheidet. Dessen Valoren fallen im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 238,40 Franken, nachdem sie sich in den vergangenen vier Wochen um mehr als 6 Prozent verbessert hatten. Von den Höchstständen bei 400 Franken sind sie aber nach wie vor weit entfernt.