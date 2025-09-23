Wedbush ist mit der hohen Apple-Kursziel eine Ausnahme. Der Durchschnitt der Ziele aller Apple-Analysten, die bei Bloomberg erfasst sind, impliziert ein Abwärtspotenzial von rund 4 Prozent für den Titel. Zu erwarten ist aber, dass einige Analysten ihre Kursziele aufgrund der Apple-Aktien-Rallye der letzten Wochen «nachjustieren» müssen.