Etwas versöhnlicher dürfte hingegen die Ausschüttung stimmen. Die ordentliche Dividende steigt um 8 Prozent auf 4,60 Franken, dazu kommt eine Sonderdividende von einem Franken je Aktie, die laut ZKB die Enttäuschung über den Ausblick teilweise aufwiegen dürfte. Die ZKB bewertet die Aktie mit «Marktgewichten» und einem Kursziel von 99,20 Franken. Die fünf bei Bloomberg erfassten Analysten raten allesamt zum Halten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 94,90 Franken, was zum aktuellen Kurs kaum Luft nach oben lässt.