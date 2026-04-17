Das Unternehmen dürfte sein Ziel, die Gewinnschwelle im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen, gut schaffen. Dies dürfte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Zu einer Hochstufung des Ratings oder des Kurszieles konnte sich der Analyst der Deutschen Bank aber nicht durchringen. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold» mit einem Kursziel von 4,50 Franken. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von etwas mehr als 30 Prozent.