Die US-Zölle könnten den Umsatz belasten, schreibt der zuständige Analyst. Er geht aber davon aus, dass der Effekt durch lokale Präsenz und Preiserhöhungen von 2 bis 10 Prozent ausgeglichen werden kann. Mittelfristig werde Nordamerika als Region auch weiterhin im Fokus stehen. Die Region sei mit einem Volumen von 13 Milliarden US-Dollar der grösste Einzelmarkt für Access Solutions, und eine weitere Umsatzsteigerung sei möglich. Zudem ist Berenberg-Experte zuversichtlich, dass die Profitabilität weiter steigt, nachdem sie sich schon verbessert habe. Denn das Unternehmen plane Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe.