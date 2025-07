Die Aktien des Pharmazulieferers Dottikon ES notieren am Dienstagmorgen an der Schweizer Börse 0,32 Prozent höher bei 317 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,18 Prozent auf 16'574 Punkte nachgibt. Noch am Vortag hatte die Aktie von Dottikon mit zwischenzeitlich 320 Franken ein neues Kurshoch seit einem Jahr verbuchen können. Seit Jahresbeginn steht das Plus nun bei 43 Prozent, seit 52 Wochen bei 22,5 Prozent.