Dabei waren Analysten im Oktober nach einem Kurseinbruch noch optimistischer denn je, was die Ferrari-Aktie angeht. 75 Prozent der von Bloomberg erfassten Ferrari-Analysten empfahlen damals den Kauf der Aktien des italienischen Sportwagenherstellers. Das war mehr als je zuvor. Allein Oktober hatte die Aktie rund 20 Prozent verloren, was viele Experten als gute Einstiegsgelegenheit erachteten.