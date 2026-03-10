Die Aktien von Gurit ziehen am Dienstag um 16 Prozent auf 30,50 Franken an. Das ist der höchste Stand seit September 2024 und entspricht einem 18-Monate-Hoch. Es kommt mit Ansage, da die Titel des Verbundwerkstoffspezialisten schon seit vergangenem Herbst Aufwärtsdrall haben. Damals waren sie rund 10 Franken wert, ein Drittel dessen, womit sie momentan bepreist werden.