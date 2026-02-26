Hauptnutzniesser des längerfristigen Kursanstiegs und der Dividendenausschüttungen von Intershop ist das Ehepaar Martin und Rosmarie Ebner, welches seit Jahr und Tag über die gemeinsame Firma Patinex der grösste Aktionär der Immobiliengesellschaft ist. In den letzten Jahren wurde die Beteiligung um 4,5 Prozent auf 38,5 Prozent aufgestockt. Mit Intershop nahmen die Ebners im Jahr 2025 rund 20 Millionen Franken an Dividenden ein. Patinex hält zudem eine grössere Beteiligung am Baustoffkonzern Holcim.