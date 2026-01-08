EBIT-Margen wie früher sieht der CEO nicht mehr. «Ja, das ist die neue Realität», sagte er auf eine entsprechende Frage. Margendruck sehe man nicht nur durch Wettbewerb, sondern auch durch die Kostenstruktur. «Unsere Strategie bleibt, in Hochkostenländern wie der Schweiz hochinnovative Aktivitäten zu halten. Aber wir überprüfen laufend, wo was am besten angesiedelt ist.» Man sei geografisch flexibel aufgestellt mit einem schnell wachsenden Werk in Malaysia und einem «klaren Fokus auf Effizienz».