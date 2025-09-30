Stand heute steckt viel Hoffnung im Schizophrenie-Mittel Evenamide, die bisweilen auch das Management genährt hat. Das Risiko, dass sich diese Hoffnungen nicht erfüllt werden, besteht. Dass auch die Aktie Schwankungen und Kursrückgängen unterworfen ist, zeigte sich wiederum am Dienstag. Die Valoren büssten rund 2 Prozent ein - eine Gegenbewegung zum Trend der vergangenen Wochen. Solche Schwankungen gab es in der Vergangenheit immer wieder. So verlor die Aktie zwischen Mitte Februar und Mitte März beispielsweise rund 25 Prozent.