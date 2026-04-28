Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und die vorbörslichen Kurse bei Julius Bär prognostizierten richtig: Der Kurs von Novartis fällt am Dienstag nach der Eröffnung zeitweise um 4 Prozent und pendelt sich nach einer halben Stunde auf 110 Franken ein.
Novartis hat die Schätzungen auf allen Ebenen zum Teil deutlich verfehlt - vom Umsatz bis runter zum Kern-Gewinn, stellen Analysten fest. Das sei Grund genug, Geld vom Tisch zu nehmen.
Stefan Schneider, Analyst der Bank Vontobel, betitelt den Zahlenkranz in seiner Ersteinschätzung, als gemischt. Dies, da die Umsätze und die Rentabilität unter den Erwartungen ausfielen, die Prognose für 2026 jedoch beibehalten wird. Ähnlich lässt sich die Aussage des zuständigen ZKB-Analysten Urban Fritsche, interpretieren.
Besonders die stärkere Generika-Konkurrenz bei Entresto, Promacta und Tasigna in den USA erkläre einen wesentlichen Teil der Umsatzabweichung, stellt der Vontobel-Experte fest. Die wichtigsten anderen Produkte hätten aber grösstenteils besser als erwartet abgeschnitten, urteilt Richard Vosser von JPMorgan.
Fritsche, Schneider und Matthew Weston, Pharmaanalyst der UBS, betonen alle das wichtige zweite Halbjahr. Gemäss Schneider und Weston sind die wichtigsten nächsten klinischen Phase-III-Read-outs in der zweiten Jahreshälfte. Im Fokus stünden insbesondere die Präparate Remibrutinib (Multiple Sklerose), Deldesiran (Muskelerkrankungen) und Pelacarsen (Herz-Kreislauf), schreibt Weston. Weiter solle Ianalumab in Sjögren’s disease Ende Jahr die Zulassung erhalten. Zudem dürfte der Newsflow zunehmen und die Annualisierung der Effekte aus den Generika-Einführungen zu einer deutlichen operativen Erholung beitragen, so Schneider.
Für 2026 erwartet Novartis ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich und einen Rückgang des Kern-EBIT im niedrigen einstelligen Bereich. Konzern-Chef Vas Narasimhan sprach von einem kraftvollen Start ins Jahr, auch wenn die Einbussen durch Generika in den USA die Ergebnisse wie erwartet belastet hätten. «Angesichts der Dynamik, die wir in allen Geschäftsbereichen beobachten, sind wir weiterhin auf dem besten Weg, unsere Prognose für das Geschäftsjahr zu erfüllen», sagte der Manager.
(cash/AWP)