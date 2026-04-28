Für 2026 erwartet Novartis ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich und einen Rückgang des Kern-EBIT im niedrigen einstelligen Bereich. Konzern-Chef Vas Narasimhan ​sprach von einem kraftvollen Start ​ins Jahr, auch wenn die Einbussen durch Generika in den ‌USA die Ergebnisse wie erwartet belastet hätten. «Angesichts der Dynamik, die wir in allen Geschäftsbereichen beobachten, sind wir weiterhin auf ​dem ​besten Weg, unsere ⁠Prognose für das Geschäftsjahr zu erfüllen», ​sagte der Manager. ⁠