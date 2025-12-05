Die Aktie war beim IPO zu je 114,28 Yuan platziert worden. Sollte der Kursgewinn anhalten, wäre dies laut Bloomberg-Daten der grösste Kursanstieg am ersten Handelstag eines über 1 Milliarde Dollar schweren Börsengangs seit den Reformen des chinesischen IPO-Marktes im Jahr 2019.



«Ein derart starker Kurssprung ist angesichts der grossen Nachfrage in gewissem Mass zu erwarten, und dies ist eine jener bedeutenden Börsennotierungen, die in die Geschichte eingehen und in Erinnerung bleiben werden», sagte Shao Qifeng, Chief Investment Officer bei Ying An Asset Management. «Allerdings deuten Erfahrungen darauf hin, dass solch denkwürdige Börsengänge nicht immer ein gutes Omen für ihre jeweiligen Branchen sind, da sie auf Überhitzung hindeuten können – zumindest in einzelnen Bereichen.»