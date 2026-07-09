Grund für die Schwäche am heutigen Donnerstag ist eine Herabstufung durch die Grossbank UBS. Der zuständige Analyst geht auf «Neutral» von «Buy» und nimmt das Preisziel auf 705 von 1175 Franken zurück. Der Schritt ist verglichen mit den bisherigen Einschätzungen der Partners Group durch den UBS-Experten einschneidend. Im Januar 2025 hatte er das Rating auf «Buy» von «Neutral» angehoben und seither immer wieder bestätigt. Zudem hatte er das Kursziel trotz des zügigen Aktienpreisverfalls nur moderat gesenkt und stets über 1175 Franken gehalten.