Die Rücknahmewelle bei ausserbörslichen Anlagen ‌hatte im vergangenen Jahr im Private-Credit-Markt begonnen, als die Anleger ein Fragezeichen hinter die Bewertungen, Kreditvergabestandards und den Umgang von Softwarefirmen mit Künstlicher Intelligenz setzten. Mit dem Partners-Group-Fonds griffen die Abflüsse im laufenden Jahr dann auch auf Private-Equity-Anlagen über. Vor allem Privatkunden wollen sich zunehmend ​von ausserbörslichen Anlagen trennen, indem sie Anteile an die Fondsanbieter zurückgeben. Diese reagieren schneller ​auf Unsicherheiten als Profi-Anleger wie Pensionskassen, Versicherer oder Staatsfonds, die wichtigste Kundengruppe der ​Branche.