Partners Group geht nun aber für das erste Halbjahr von einem Anteil der Performanceerträge unter 20 Prozent der Gesamteinnahmen aus. In Aussicht gestellt waren mittel- und langfristig 25 bis 40 Prozent. Das schmälert die Gewinnerwartungen und dürfte auf dem Halbjahresergebnis lasten, welches am 1. September publiziert wird. Angesichts gewisser Vorzieheffekte im Jahr 2025 hatte das Management für das Gesamtjahr 2026 zwar bereits mit einem Anteil der Performance-Erträge am unteren Ende der Spanne gerechnet. Nun fällt dieser schon im ersten Semester unter 20 Prozent.