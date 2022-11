Die Aktien von Partners Group konnten sich wie viele andere Titel in den letzten Wochen zwar etwas erholen. Dass die Valoren seit Jahresbeginn aber rund 35 Prozent eingebüsst haben, erklären sich Börsenbeobachter nicht zuletzt mit den stark gestiegenen Zinsen. Letztere dämpfen einerseits den Renditedruck institutioneller Anleger, was die Nachfrage nach Risikokapitalanlagen schmälert. Andererseits schlagen sich höhere Zinsen in dieser Anlagekategorie in einer tieferen Bewertung nieder. Beides wirkt sich tendenziell weiterhin bremsend auf die Aktienkursentwicklung von Risikokapitalspezialisten wie Partners Group aus.