So wie bei Autoneum zeigen auch die Aktien der europäischen und amerikanischen Fahrzeughersteller einen Aufwärtsdrall. Zum Beispiel sind die Valoren von Volkswagen seit Ende November in der Spitze um 15,8 Prozent gestiegen, jene von BMW haben sich um 15,4 Prozent verbessert. Und die Titel des US-Herstellers General Motors waren schon längere Zeit im Vormarsch, seit November haben sie nochmals 22 Prozent zugelegt; unterdessen haben die Aktien von Ford nach einer 10-prozentigen Performance ein Zwischenhoch erreicht, allerdings bereits wieder unterschritten.