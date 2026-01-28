Das robuste Marine- und Transportgeschäft, Kostensenkungen sowie eine Stabilisierung des Windmarkts seit Sommer 2025 trage zur Trendwende bei. Die Eigenkapitalquote sei mit rund 20 Prozent weiterhin niedrig, allerdings rechne er dank den verbesserten Erträgen und Cashflows nicht mit Kapitalmassnahmen, so der Experte von Research Partners weiter. Vor diesem Hintergrund sei die aktuelle Bewertung attraktiv.