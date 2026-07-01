Die Aktien von Tecan sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Kurz nach Handelsbeginn legten die Papiere des Laborausrüsters rund 10,6 Prozent zu und notierten bei 179 Franken - ein Niveau, das sie zuletzt vor 15 Monaten erreicht hatten. Grund ist eine Ratingerhöhung der UBS: Die Grossbank stuft Tecan von «Neutral» auf «Buy» hoch und passt das Kursziel kräftig von 162 auf 208 Franken an.
Laut dem UBS-Analysten könnte die mehrjährige Phase mit rückläufigen Umsätzen nun vorbei sein. Das Wachstum dürfe sich beschleunigen, während gleichzeitig die Effizienzprogramme die Profitabilität positiv beeinflussten. Die aktuelle Bewertung spiegle diese Entwicklungen jedoch noch nicht vollständig wider. So wird die Tecan-Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,2 gehandelt – im April lag dieser Wert noch bei 17, einem Acht-Jahres-Tief. Seither haben die Aktien über 50 Prozent an Wert zugelegt.
Grossaktionär profitiert mit
Besonders erfreut über diese Entwicklung dürfte der Holcim-Grossaktionär Thomas Schmidheiny sein. Sein mitfinanziertes Investmentvehikel, Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO), hält laut Daten von LSEG rund 5,16 Prozent an Tecan. Noch im März waren die aktivistischen Investoren mit einer Beteiligung von 3,4 Prozent eingestiegen.
«Spectrum Entrepreneurial Ownership ist vom enormen Potenzial von Tecan überzeugt und begrüsst das angekündigte Transformationsprogramm, mit dem wieder profitables Wachstum angestrebt wird», erklärte damals ein SEO-Sprecher gegenüber Medien. «Als einer der grössten Anteilseigner von Tecan sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen von einem langfristigen, aktiven Eigentümer profitieren wird.»
Auch seitens der Analysten scheint sich die Stimmung zu verbessern. Während vor einem halben Jahr noch drei Kaufempfehlungen, drei «Halten»-Ratings und eine Verkaufsempfehlung vorlagen, sind es heute vier Kauf- und drei Halteempfehlungen. Die Verkaufsempfehlung entfällt.
Das durchschnittliche Kursziel der Expertinnen und Experten liegt bei 165 Franken – also 3,3 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Doch auch hier reagieren die Analysten schnell: Seit Anfang Juni haben bereits drei der insgesamt sieben Experten ihr Kursziel nach oben angepasst, um dem Kursanstieg Rechnung zu tragen. Überzeugt das Unternehmen auch in Zukunft, dürften weitere Kurszielerhöhungen folgen.
(cash/AWP)