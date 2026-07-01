Laut dem UBS-Analysten könnte die mehrjährige Phase mit rückläufigen Umsätzen nun vorbei sein. Das Wachstum dürfe sich beschleunigen, während gleichzeitig die Effizienzprogramme die Profitabilität positiv beeinflussten. Die aktuelle Bewertung spiegle diese Entwicklungen jedoch noch nicht vollständig wider. So wird die Tecan-Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,2 gehandelt – im April lag dieser Wert noch bei 17, einem Acht-Jahres-Tief. Seither haben die Aktien über 50 Prozent an Wert zugelegt.