Die Aktien von Tecan steigen am Dienstag kurz nach Börsenstart rund 7,2 Prozent auf 123 Franken. In einem leicht positiven Marktumfeld - der Swiss Performance Index (SPI) notiert 0,3 Prozent höher - sorgt die Meldung über den Beteiligungsaufbau des aktivistischen Investors Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO) beim Laborausrüster für Rückenwind.
«Spectrum Entrepreneurial Ownership ist vom enormen Potenzial von Tecan überzeugt und begrüsst das angekündigte Transformationsprogramm, mit dem wieder profitables Wachstum angestrebt wird», erklärte ein SEO-Sprecher gegenüber Medien. «Als einer der grössten Anteilseigner von Tecan sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen von einem langfristigen, aktiven Eigentümer profitieren wird.»
SEO verfolgt einen Private-Equity-ähnlichen Ansatz im Aktienmarkt und strebt dabei an, «sehr aktive Investoren» zu sein – idealerweise durch einen Sitz im Verwaltungsrat. Laut Daten von LSEG ist SEO an fünf Unternehmen beteiligt: Dormakaba (8,1 Prozent des Aktienkapitals), Landis+Gyr (5 Prozent), Forbo (5,1 Prozent), Tecan (3,4 Prozent) und Cancom aus Deutschland mit 5 Prozent.
Bei Tecan ist SEO fünftgrösster Aktionär. Grösster Einzelaktionär ist UBS Asset Management mit über 10 Prozent. Zwar hält die Grossbank die Titel nicht in den eigenen Büchern, doch dürfte für die Portfolioallokation bei den Kunden die Meinung der hauseigenen Analysen eine gewichtige Rolle spielen. Seit November 2024 empfiehlt der zuständige UBS-Analyst ein Halten und setzt das 12-Monats-Kursziel auf 164 Franken an. Als Grund für die damalige Bewertungsreduktion wurde ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil genannt, wobei der Analyst die Gewinnprognosen pro Aktie deutlich reduzierte. Seit der Herabstufung haben die Tecan-Titel etwa 50 Prozent an Wert verloren.
Aktuell empfehlen von sieben Analysten drei den Kauf, während vier zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 165 Franken, was einem Aufwärtspotenzial von über 36 Prozent entspricht. Besonders optimistisch zeigt sich die Privatbank Berenberg, die ein Kursziel von 205 Franken festlegt. Laut Berenberg habe Tecan eine klare Trendwende beim Auftragswachstum gemeldet, sodass die grössten Herausforderungen überwunden seien. Dies könnte schliesslich zu einer Neubewertung der Aktie führen - ein Potenzial, das auch SEO erkannt haben dürfte.
(cash/AWP)