Bei Tecan ist SEO fünftgrösster Aktionär. Grösster Einzelaktionär ist UBS Asset Management mit über 10 Prozent. Zwar hält die Grossbank die Titel nicht in den eigenen Büchern, doch dürfte für die Portfolioallokation bei den Kunden die Meinung der hauseigenen Analysen eine gewichtige Rolle spielen. Seit November 2024 empfiehlt der zuständige UBS-Analyst ein Halten und setzt das 12-Monats-Kursziel auf 164 Franken an. Als Grund für die damalige Bewertungsreduktion wurde ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil genannt, wobei der Analyst die Gewinnprognosen pro Aktie deutlich reduzierte. Seit der Herabstufung haben die Tecan-Titel etwa 50 Prozent an Wert verloren.