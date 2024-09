Es ist ein weiterer Negativtag in der jüngeren Handelshistorie der Swatch-Aktie an der Schweizer Börse. In den letzten 16 Handelstagen verzeichnete die Aktie nur ein einziges Mal einen positiven Tag. Am Freitag schloss die Aktie höher, aber auch dies bloss mit einem Plus von 0,1 Prozent.