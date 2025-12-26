Der Konzern aus Minneapolis hat seit ‌drei Quartalen in Folge sinkende vergleichbare Umsätze verzeichnet. Die Aktie hat in diesem Jahr mehr als 28 Prozent an Wert verloren. Das Unternehmen kämpft mit knappen Budgets der Verbraucher und Unsicherheiten durch Zölle. Um das Wachstum ⁠wieder anzukurbeln, ernannte das Unternehmen im August den langjährigen Manager Michael Fiddelke zum neuen Chef. Target teilte mit, man führe einen regelmässigen Dialog mit Investoren. ​Die oberste Priorität sei es, wieder auf Wachstumskurs zu ‌kommen.