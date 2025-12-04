Spannend dürfte auch eine der neusten Innovationen sein. FLRT wird sich speziell an Frauen richten, mit einer völlig anderen Verpackung als das Kernprodukt. Für die Investmentbank Needham ist dieser Schritt sinnvoll, wie die Experten im November schreiben. «Es könnte sich als zusätzlicher Umsatzbringer erweisen, da es kaum Überschneidungen mit der Kernproduktlinie gibt, die überwiegend von Männern genutzt wird.» Das einzige potenzielle Problem sei, einen ähnlich grossen Erfolg mit einer Kernmarke zu erreichen, da Monster über einen so starken Markenwert für sein Kernmarkenzeichen verfüge.