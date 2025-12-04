Die Aktien von Monster Beverage haben in diesem Jahr schon 40 Prozent an Wert dazugewonnen. Damit verbuchen sie fast doppelt so viel Gewinn wie der Gesamtmarkt, gemessen am Nasdaq (+21 Prozent), aber auch mehr als die Konkurrenz. So hinkt nicht nur Coca Cola (+14 Prozent) hinter dem Gesamtmarkt her, Pepsico bewegt sich sogar in der Verliererliste (-1 Prozent).
Die Jahresbilanz von Coca Cola übertrifft der Energy-Drinkproduzent in den letzten drei Monaten. Seit Anfang September haben sich die Titel um 10 Dollar verteuert auf 74 Dollar - also 20 Prozent. Auch auf längere Sicht schneidet Monster Beverage besser ab als die beiden bekannten US-Getränkehersteller.
Starkes Momentum
Die Aktie, wie auch das Geschäft, profitieren von einem starken Momentum im Energy-Drink-Markt, der zu einem der attraktivsten im Bereich der Basiskonsumgüter zählt. Während andere schnelllebige Konsumgüter (FMCG) eher ein rückläufiges Wachstum verzeichnet haben, erfahren Energy-Drinks eine bessere Wahrnehmung, eine zunehmende Haushaltsdurchdringung durch neue Bevölkerungsgruppen und eine Reihe solider Innovationen im Markenportfolio - und dies trotz eines Rückganges im Frachtverkehr und zurückhaltenden Ausgaben wichtiger Kundengruppen.
Allein im dritten Quartal 2025 erzielte der Konzern einen Rekordquartalsumsatz von 2,2 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Ebenso beim Gewinn je Aktie, der mit 0,53 Dollar über der Prognose von 0,48 Dollar lag.
Die kanadische Investmentbank RBC ist der Ansicht, dass das Unternehmen «gerade erst an der Oberfläche seines vollen Potenzials kratzt.» Auch die organisatorischen Fähigkeiten von Monster und die Beziehung zu Coca-Cola hätten sich drastisch verbessert, was zukünftige Umsatz- und Margenpotenziale freisetzen werde.
Bestes Portfolio seit Jahren
Für J.P. Morgan ist Monster Beverage «nach wie vor eines der Unternehmen mit dem besten Wachstum in ihrem Coverage-Universum». Das Unternehmen könne auf eine starke Erfolgsbilanz mit einer überdurchschnittlichen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) der Gewinne in den letzten zehn Jahren zurückblicken. Goldman Sachs betont die «stark besetzte und talentierte Führungsebene».
Derek Gaskins, Teil des US Convenience & Mobility Business bei BP, ernannte in einem Telefonat mit der Deutschen Bank anfangs November, Monster Beverage zu seinem klaren Favoriten. Das Unternehmen habe seiner Meinung nach das beste Portfolio seit über 10 Jahren und sei mit deutlich mehr Innovationen gegenüber der Konkurrenz gut positioniert, um das Wachstum in den nächsten 18 bis 24 Monaten anzuführen. Auch die Deutsche Bank selbst lobt die robuste Innovationspipeline, einen ausgewogenen Einführungskalender, und gezielte Markeninvestitionen.
Der BP-Experte sieht zudem langfristige Chancen dank der Änderungen im Konsumverhalten. Er ist der Ansicht, dass jüngere Generationen von Natur aus weniger Affinität zu Heissgetränken, dafür Energy-Drinks, haben. Auch Restaurants würden zunehmend auf die Kalt- und Energiegetränke setzen. J.P. Morgan warnt jedoch vor einem zunehmenden Wettbewerb und Fragmentierung in der Kategorie Energie-/Koffeingetränke.
Spannend dürfte auch eine der neusten Innovationen sein. FLRT wird sich speziell an Frauen richten, mit einer völlig anderen Verpackung als das Kernprodukt. Für die Investmentbank Needham ist dieser Schritt sinnvoll, wie die Experten im November schreiben. «Es könnte sich als zusätzlicher Umsatzbringer erweisen, da es kaum Überschneidungen mit der Kernproduktlinie gibt, die überwiegend von Männern genutzt wird.» Das einzige potenzielle Problem sei, einen ähnlich grossen Erfolg mit einer Kernmarke zu erreichen, da Monster über einen so starken Markenwert für sein Kernmarkenzeichen verfüge.
Hohe Bewertung
Die Aktie wird derzeit im Verhältnis zum Gewinnwachstum mit hohen Bewertungskennzahlen gehandelt. Die Valoren des Energydrink-Herstellers sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,5 vergleichsweise teuer. Das KVG von Coca Cola beträgt 24, jenes von Pepsico 18,5.
Wie aus den Papieren der Experten hervorgeht, sehen sie eine anhaltende positive Dynamik für Monster Beverage. Die Kursziele reichen von 57 bis 85 Franken. Die Hälfte der bei Bloomberg erfassten Analysten empfiehlt die Titel zum Kauf. Bei den restlichen vierzehn Experten überwiegen klar die Halten-Empfehlungen gegenüber den drei Verkaufsratings. Die Rallye dürfte also noch ein wenig anhalten.