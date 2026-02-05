173 Franken - zu diesem Preis ist die Aktie von Huber+Suhner am Donnerstagvormittag in der Spitze gehandelt worden. Sie markierte damit ein neues Allzeithoch, wobei ihr Aufstieg schon einige Zeit früher begann. Seit dem Zollschock im April 2025 hat sie mehr als 160 Prozent zugelegt und so den Swiss Performance Index klar übertroffen. Dieser verbesserte sich um etwas mehr als 27 Prozent.