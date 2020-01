Die Alphabet-Aktie hat dieses Jahr wiederum 6 Prozent an Wert gewonnen und bewegt sich auf einem Allzeithoch. Mit der momentanen Marktkapitalisierung von 980 Milliarden Dollar kommt die Billionengrenze endgültig in Reichweite. Dies nachdem im Jahr 2019 ein Wertzuwachs von insgesamt 34 Prozent zu verzeichnen war.

Für die Investmentbank KeyBanc Capital Markets ist Alphabet die diesjährige "Schlüsselaktie" im Internetsektor. Analysten heben im Speziellen das prognostizierte Wachstum im Werbegeschäft hervor. So profitiert Alphabet von Schlüsseltrends im 2020: "Grosse Plattformen sollten vom Wettbewerb um Werberaum profitieren. Dieser wird insbesondere durch die Zunahme politischer Werbung befeuert." Zusätzlich rückt das Thema Rentabilitätin den Fokus der Investoren, was der Aktie zugutekommt.

Quite something: "...Facebook, Amazon, Apple, Google’s parent Alphabet and Microsoft have added to the stock market a total of $4.3tn...more than the value of the UK stock market..."https://t.co/hyeCLVf1IQ via @financialtimes

— Aidan Neill (@aidanneill) January 9, 2020