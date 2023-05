Das muss Kolanovic gehörig eingefahren sein. Denn der JPMorgan-Stratege agiert in diesem Jahr bezüglich Aktien äusserst zurückhaltend. Das Team unter seiner Leitung reduzierte diese Woche seine Allokation in Aktien und Unternehmensanleihen nochmals und erhöhte gleichzeitig den Bargeldanteil um 2 Prozent. Das schreibt Bloomberg in einer Meldung. Innerhalb des Rohstoffportfolios wechselte Kolanovic aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen ebenfalls aus dem Energiesektor hin zu Gold. Kolanovic kürzte die Aktienallokation der Bank bereits Mitte Dezember, im Januar und im März.