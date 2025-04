Am stärksten betroffen von den Kursverlusten waren Milliardäre in den USA, allen voran Mark Zuckerberg von Meta und Jeff Bezos von Amazon.com. Carlos Slims Nettovermögen stieg dagegen um rund 4 Prozent auf 85,5 Milliarden Dollar. Grund: Die mexikanische Börse stieg um 0,5 Prozent, nachdem das Land von der Liste der vom Weissen Haus festgelegten Ziele für gegenseitige Zölle gestrichen wurde. Der Nahe Osten war die einzige Region, in der die im Bloomberg-Vermögensindex aufgeführten Unternehmen an diesem Tag knappe Nettogewinne erzielten. Hier einige der grössten Verlierer des Donnerstags: