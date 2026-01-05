Keine andere Aktie des Swiss Market Index (SMI) steigt am Montagmorgen so stark wie die Valoren der Partners Group. Sie verbessern sich um 5 Prozent auf 1031,50 Franken und sind damit erstmals seit vergangenem Oktober wieder mehr als 1000 Franken wert. Zugleich verliert der Gesamtmarkt 0,7 Prozent, wobei speziell die Performance anderer Finanztitel durchzogen ist. UBS gewinnt 1,2 Prozent, Swiss Life verliert 1,1 Prozent.