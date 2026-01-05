Keine andere Aktie des Swiss Market Index (SMI) steigt am Montagmorgen so stark wie die Valoren der Partners Group. Sie verbessern sich um 5 Prozent auf 1031,50 Franken und sind damit erstmals seit vergangenem Oktober wieder mehr als 1000 Franken wert. Zugleich verliert der Gesamtmarkt 0,7 Prozent, wobei speziell die Performance anderer Finanztitel durchzogen ist. UBS gewinnt 1,2 Prozent, Swiss Life verliert 1,1 Prozent.
Grund für die Avancen der Partners-Group-Valoren ist eine Hochstufung auf «Buy» von «Neutral» durch Citi. Der zuständige Analyst der US-Bank setzt das Kursziel zudem bei 1'190 Franken fest, womit er ein 21-prozentiges Aufwärtspotenzial gegenüber dem letzten Schlusskurs impliziert. Dieser lag bei 982 Franken und stammt von Ende Dezember.
Der Citi-Experte hält den Kursrückgang der vergangenen Monate mit Blick auf das soeben angebrochene Jahr für übertrieben. Die Aktien des Privatmarktspezialisten aus Baar fielen zwischen Mitte August und Ende November von 1'150 auf knapp unter 900 Franken, womit sie auf dem tiefsten Stand seit Sommer 2023 angelangt waren.
Die Chancen für ein Erstarken im nun laufenden Jahr sind durchaus gegeben. Die Wachstumsaussichten von Partners Group sind vielversprechend, wie die Zürcher Kantonalbank schrieb, als sie die Finanzgesellschaft auf die Liste der Jahresfavoriten setzte. Zum einen dürften erhöhte Exit-Aktivität - Verkäufe aus reiferen Fonds - die Geschäfte beleben.
Zum anderen wurden mit Evergreen-Fonds und der Öffnung der 401(k)-Pläne für Privatmarktanlagen in den USA zwei neue, grosse Märkte für Privatmarktanlagen erschlossen. So dürfte sich der Markt trotz intensivem Wettbewerb erweitern und ein Wachstum der Partners Group ermöglichen.
(cash)