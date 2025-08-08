Diese schwache Kursentwicklung ist erstaunlich, wenn man die Analysteneinschätzungen betrachtet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55 Franken. Das höchste Kursziel von Stifel steht gar bei 70 Franken. Die US-Investmentbank stuft den Titel, wie auch zwei weitere Experten, mit «Buy» ein. Das Unternehmen verfüge über eine «weit fortgeschrittene Pipeline», schrieb der Analyst Clemence Thiers in einer Kundennotiz im März. Der Experte von Stifel schätzt den kombinierten Spitzenumsatz für die Wirkstoffe BV100 und Alpibectir auf 1,2 Milliarden Franken ein.