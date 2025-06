Geberit als möglicher Gewinner der belebten Baukonjunktur in Europa

Bis am Freitagmittag legten die Geberit-Aktien um 1,6 Prozent gegenüber dem Vortag auf 617,6 Franken zu. Das entspricht plus 18 Prozent seit Jahresbeginn, und auf 52 Wochen ergibt sich ein Plus von 9,31 Prozent.