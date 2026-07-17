Zudem erklärte Layton am Analystencall, dass er gegenwärtig zwar nicht von einer Veränderung der Dividendenpolitik ausgehe, aber dass er «bei unserer nächsten Verwaltungsratssitzung eine Debatte über Aktienrückkäufe im Vergleich zu Dividenden» erwarte. Das verunsicherte Anleger zusätzlich und weckte Spekulationen, dass die Dividende nächstes Jahr in tieferem Ausmass als geglaubt erhöht werden könnte.