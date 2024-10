Der Grund für den mauen Ausblick sind die von der UBS erwarteten steigenden Anleihenrenditen und zunehmende Spreads zwischen den Renditen. Die Analysten sehen ebenfalls kaum wachsende Unternehmensgewinne, sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr. Weitere Gründe für den gedämpften Ausblick sind die zunehmende Konkurrenz aus China, während auf der anderen Seite die Konjunkturimpulse in China noch vage seien und sie europäische Unternehmen wahrscheinlich nicht wesentlich unterstützen würden, wie die UBS-Strategen schreiben. Zudem seien Regierungen zunehmend bestrebt, Haushaltsdefizite durch höhere Unternehmenssteuern zu reduzieren, so die UBS-Analysten weiter.