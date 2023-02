BNP — die grösste Bank der Eurozone — schüttet dank des Verkaufs ihrer US-Sparte mit am meisten aus. “Die Bank ist sehr solide, wie Sie am Kapital und am Wachstum gesehen haben”, sagte BNP-Finanzchef Lars Machenil im Interview mit Bloomberg TV am Dienstag. “Wir schreiben unter dem Strich einen Rekordgewinn von 10,2 Milliarden Euro, und was wir in diesem Jahr an die Aktionäre auszahlen werden, wird ungefähr der gleiche Betrag sein.”