Am Markt wird erwartet, dass die EZB den Leitzins zum vierten Mal in Folge beibehalten wird, nachdem sie ihn bis September wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das aktuelle Niveau angehoben hatte. Seither ist Stillhalten das Motto, während unter den Marktteilnehmern die grosse Frage lautet, wann die Zinsen wieder sinken werden. In den USA hatte Fed-Chef Jerome Powell erst am Vortag einmal mehr bekräftigt, dass man es mit Zinssenkungen nicht eilig habe.