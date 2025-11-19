Anleger bleiben defensiv vor den Signalen, die der Chipkonzern Nvidia nach US-Börsenschluss zum Boomthema Künstliche Intelligenz liefern wird. Ausserdem könnte das am Abend anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung den Anlegern wichtige Erkenntnisse in puncto einer möglichen Leitzinssenkung im Dezember liefern. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,2 Prozent auf 23.143 Punkte. Damit würde er sein Minus seit dem Zwischenhoch vor einer Woche auf 5,3 Prozent ausdehnen.