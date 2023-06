1) Geldpolitik - Bewertungsdruck nimmt ab

Vor dem Zinsentscheid in den USA an diesem Mittwoch zeigt der heiss gelaufene Arbeitsmarkt in den USA überraschend Abkühlungstendenzen. Noch grösser ins Gewicht fällt, dass die Inflationsdaten zuletzt einen klaren rückläufigen Trend aufgewiesen haben. Die Teuerungszahlen für den Monat Mai kommuniziert das US- Arbeitsministerium am Dienstag.