In China könnten angesichts einer schleppenden Konjunkturerholung weitere geldpolitische Lockerungen beschlossen werden. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass der Schlüsselsatz LPR (Loan Prime Rate), der zur Festlegung der Verbraucherkredit- und Hypothekenzinsen dient, am kommenden Dienstag gesenkt wird. Die meisten Kredite in China basieren auf dem einjährigen LPR-Zins, der Schlüsselzins für fünfjährige Darlehen beeinflusst die Hypotheken.