Neue US-Zölle unter der neuen Trump-Regierung, welche zu einem neuerlichen Anstieg der Inflationsraten führen könnten, sowie die rekordhohen Budgetdefizite in den USA und der Eurozone, könnten die Renditen am langen Ende sogar erneut in die Höhe treiben. Das verringert den Wert der Obligationen im Portfolio und erschwert den Einstieg: Wer ihn zu früh unternimmt, verpasst womöglich noch höhere Renditen. Entsprechend raten Experten, gerade in den USA weiterhin in Laufzeiten von ein bis zwei Jahren engagiert zu bleiben. Diese kurzlaufenden Staatsanleihen bieten eine Verzinsung, die nur marginal unter derjenigen von zehnjährigen US-Staatsanleihen liegt.



In der Schweiz werfen die zehnjährigen Bundesobligationen mit 0,25 Prozent kaum mehr Zins ab. Das wird sich im neuen Jahr nicht wesentlich verändern. Frangulidis bleibt bei Schweizer Staatsanleihen auf «Untergewichten». Sie bieten für Investoren vor allem Sicherheit.