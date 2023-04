In den letzten Tagen war beim Swiss Market Index (SMI) Treten-an-Ort angesagt. Geht es nach den Charttechnikexperten der Bank Julius Bär, dürfte diese Flaute allerdings schon bald ausgestanden sein. In einem Kommentar trauen sie dem Börsenbarometer neuerdings sogar einen Vorstoss in die Nähe des bisherigen Rekordhochs vom Januar 2022 zu. Damals stieg der SMI in der Spitze auf knapp 13'000 Punkte.