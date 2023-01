Regelmässige Leserinnen und Leser wissen, dass Pocinci in all den Jahren immer mal wieder Gast in meiner Kolumne war. Der für die Bank Julius Bär tätige Charttechniker und Autor der wöchentlich erscheinenden Publikation "Technical Investment Strategy" geniesst in hiesigen Börsenkreisen nämlich ein hohes Ansehen. Das mag nicht zuletzt ein Ergebnis der Erfolge mit seinem "Swiss Equities Portfolios" sein, welches er bereits seit Juli 2013 führt. Mit seinen Aktienempfehlungen liess der Experte den breiten Schweizer Aktienmarkt in all den Jahren teilweise weit hinter sich zurück.